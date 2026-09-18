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Опубликовано 18 сентября, 07:26

Телеведущая Эвелина Блёданс призналась, что страдает от опасного заболевания

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов/

Обложка © ТАСС / Вадим Тараканов/

Телеведущая Эвелина Блёданс заболела ветрянкой во время отпуска. Сначала она заметила высыпания на ногах, причину которых не могла объяснить. С каким недугом столкнулась артистка, выяснилось позднее.

«Как оказалось, это ветрянка. Сейчас лечусь, но я так и не поняла, как подхватила её», — рассказала звезда в интервью Общественной Службе Новостей.

По её словам, сильного дискомфорта болезнь не доставляет. Однако сыпь периодически зудит.

«Физический труд облагораживает»: Блёданс выступила против поблажек для школьников
«Физический труд облагораживает»: Блёданс выступила против поблажек для школьников

Ранее Эвелина Блёданс рассказала про школьные годы. Она призналась, что ненавидела рано вставать на уроки. По словам артистки, сейчас ей снова приходится погружаться в школьную жизнь благодаря сыну Семёну.

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