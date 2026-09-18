Телеведущая Эвелина Блёданс призналась, что страдает от опасного заболевания

Телеведущая Эвелина Блёданс заболела ветрянкой во время отпуска. Сначала она заметила высыпания на ногах, причину которых не могла объяснить. С каким недугом столкнулась артистка, выяснилось позднее.

«Как оказалось, это ветрянка. Сейчас лечусь, но я так и не поняла, как подхватила её», — рассказала звезда в интервью Общественной Службе Новостей.

По её словам, сильного дискомфорта болезнь не доставляет. Однако сыпь периодически зудит.

Ранее Эвелина Блёданс рассказала про школьные годы. Она призналась, что ненавидела рано вставать на уроки. По словам артистки, сейчас ей снова приходится погружаться в школьную жизнь благодаря сыну Семёну.