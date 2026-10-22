Телеведущие Андреева и Малышева удостоены ордена «За заслуги перед Отечеством»

Президент России Владимир Путин наградил телеведущих Екатерину Андрееву и Елену Малышеву орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Об этом говорится в сообщении о президентском указе, опубликованном на сайте Кремля.

В документе отмечается, что Андрееву наградили «За заслуги в области средств массовой информации, связи и массовых коммуникаций, многолетнюю добросовестную работу». Журналистка известна зрителям как ведущая информационной программы «Время» на Первом канале. Она работает в эфире передачи с 1998 года. Ранее Андреева получила орден Дружбы, премию ТЭФИ и Почётную грамоту президента России.

Малышева — врач и телеведущая, которая с 2010 года ведёт программу «Жить здорово!». Среди её прежних наград — орден Дружбы, медаль «За заслуги перед отечественным здравоохранением», золотая медаль имени Льва Николаева и нагрудный знак «Отличник здравоохранения».