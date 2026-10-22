«Телифон» за 900 рублей без интернета: Продавцы паукообразных озолотились на зумерском меме

Зумеры устроили настоящий ажиотаж вокруг телифонов — необычных паукообразных, напоминающих скорпионов. Из-за вирусного мема молодёжь массово покупает этих существ, заключённых в прозрачную смолу, а продавцы получают сотни тысяч рублей выручки. Об этом сообщает SHOT ПРОВЕРКА.

Причиной неожиданной популярности стало забавное название животного, почти совпадающее со словом «телефон». Пользователи соцсетей превратили созвучие в бесконечный источник шуток. В роликах они рассказывают, как положили новый «гаджет» в карман без защитного чехла, после чего тот неожиданно начал кусаться.

Волна юмора захлестнула и маркетплейсы. Покупатели засыпают продавцов вопросами о технических характеристиках диковинного «устройства»: сколько у него оперативной памяти, какие игры оно поддерживает и можно ли установить приложения.

Шутки обернулись вполне реальными продажами. Всего за месяц количество поисковых запросов «телифон жук в смоле» увеличилось почти на 200%, а некоторые сувениры стали заказывать в 15 раз чаще. Приобрести настоящего представителя паукообразных, запечатанного в смоляной брусок, можно приблизительно за 900 рублей.

Впрочем, интернет уже присматривается к следующим героям мемов. Среди претендентов — притворяшка-вор, жук-чемодан и другие обладатели курьёзных названий. Не исключено, что вскоре покупатели начнут охотиться и за ними.