Тело 13-летнего школьника обнаружили днём 20 ноября в Коммунарке в Новой Москве. Об этом сообщает сайт MK.ru.

Подростка нашли около 14:20 возле дома на проспекте Магеллана. По информации издания, рассматривается версия самоубийства. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.