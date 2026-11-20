Тело 13-летнего подростка нашли возле жилого дома в Новой Москве
Обложка © Life.ru
Тело 13-летнего школьника обнаружили днём 20 ноября в Коммунарке в Новой Москве. Об этом сообщает сайт MK.ru.
Подростка нашли около 14:20 возле дома на проспекте Магеллана. По информации издания, рассматривается версия самоубийства. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
А ранее Life.ru сообщал, что в подмосковной Дубне нашли тело 9-летнего мальчика. Школьник ушёл гулять и домой не вернулся. Его труп обнаружили после продолжительных поисков.