Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 11 сентября, 13:36

Тело дайвера в гидрокостюме и с ластами нашли на пляже Владивостока

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Обложка © ТАСС / Владимир Смирнов

Тело неизвестного дайвера обнаружили 11 сентября на пляже в районе Татарской во Владивостоке. На момент обнаружения мужчина уже не подавал признаков жизни.

Личность погибшего пока не установлена. Полиция обратилась к жителям города за помощью в его опознании. По данным УМВД России по Владивостоку, мужчина был среднего телосложения и одет в гидрокостюм. При нём находились акваланг и ласты.

Всех, кто может располагать сведениями о погибшем, просят обратиться в отдел полиции № 5, обслуживающий Советский район города. Экспертиза установит точную причину смерти мужчины.

Дайвер поднял со дна Ла-Манша 162-летнюю бутылку Guinness
Дайвер поднял со дна Ла-Манша 162-летнюю бутылку Guinness

Ранее сообщалось, что известная 21-летняя танцовщица Синди Лоани Матуте Моралес была жестоко убита в Гондурасе. Девушка бесследно исчезла по дороге на вечеринку, уйдя из дома вечером 5 сентября. Уже на следующий день её сожженное тело обнаружили на пустынном пляже неподалеку от местного кладбища в Санта-Роса-де-Агуан.

Больше новостей о чрезвычайных происшествиях и работе экстренных служб — в разделе «ЧП» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • МВД РФ
  • ЧП
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar