Тело дайвера в гидрокостюме и с ластами нашли на пляже Владивостока

Тело неизвестного дайвера обнаружили 11 сентября на пляже в районе Татарской во Владивостоке. На момент обнаружения мужчина уже не подавал признаков жизни.

Личность погибшего пока не установлена. Полиция обратилась к жителям города за помощью в его опознании. По данным УМВД России по Владивостоку, мужчина был среднего телосложения и одет в гидрокостюм. При нём находились акваланг и ласты.

Всех, кто может располагать сведениями о погибшем, просят обратиться в отдел полиции № 5, обслуживающий Советский район города. Экспертиза установит точную причину смерти мужчины.

Ранее сообщалось, что известная 21-летняя танцовщица Синди Лоани Матуте Моралес была жестоко убита в Гондурасе. Девушка бесследно исчезла по дороге на вечеринку, уйдя из дома вечером 5 сентября. Уже на следующий день её сожженное тело обнаружили на пустынном пляже неподалеку от местного кладбища в Санта-Роса-де-Агуан.