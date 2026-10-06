Тело исчезнувшей 11-летней школьницы нашли у крикетного поля в Англии

Одиннадцатилетнюю школьницу нашли мёртвой в парке возле крикетного поля в английском графстве Вустершир. Девочку объявили пропавшей поздно вечером 4 октября, а обстоятельства её гибели пока остаются неясными, сообщила полиция West Mercia.

По данным правоохранителей, сообщение об исчезновении ребёнка поступило около 23:20. Позднее тело обнаружили в парке возле крикетной площадки в деревне Элмли-Касл. Семье погибшей оказывают помощь специально подготовленные сотрудники полиции.

Как пишет Metro, девочку звали Мия. В день исчезновения она проводила время с подругами, а по дороге домой зашла в местный крикетный клуб. Дети, по словам собеседников издания, часто приходили туда за горячим шоколадом. После этого школьница домой уже не вернулась.

Мать Мии всю ночь пыталась разыскать дочь и писала знакомым. Один из местных жителей рассказал журналистам, что утром обнаружил множество её сообщений с просьбами помочь найти ребёнка.

Знакомые семьи также рассказали Metro, что девочка тяжело переживала смерть отца, который умер от рака около трёх лет назад. В социальных сетях местные жители вспоминают Мию как весёлого и озорного ребёнка и выражают соболезнования её близким.

Полиция пока не сообщала о признаках преступления или установленной причине смерти. Начальник местной полиции Дэниел Пилкингтон призвал не строить предположений до окончания проверки. В районе Элмли-Касла усилили присутствие правоохранителей, расследование продолжается.

Ранее Life.ru рассказывал о другой необъяснимой гибели ребёнка в Великобритании. Трёхмесячная девочка умерла во время семейного отдыха с палатками в графстве Стаффордшир. Несмотря на реанимационные мероприятия, спасти младенца не удалось. Полиция задержала четырёх находившихся на месте человек, однако позднее их отпустили под залог. Следователи подчёркивали, что точные обстоятельства произошедшего ещё устанавливаются и преждевременных выводов делать нельзя.