Трёхмесячная девочка умерла загадочной смертью в палатке: задержаны четыре человека

Трёхмесячная девочка погибла во время семейного отдыха с палатками в лесу в британском графстве Стаффордшир. После смерти ребёнка полиция задержала четырёх человек по подозрению в убийстве.

Трагедия произошла утром 5 сентября возле Строберри-Лейн в районе Грейт-Уирли. Экстренные службы получили сообщение об остановке сердца у младенца. На место направили две машины скорой помощи, парамедиков и санитарный вертолёт.

Медики проводили расширенные реанимационные мероприятия, однако спасти девочку не удалось — её смерть констатировали на месте. Семья ребёнка в это время отдыхала с палатками возле водоёма в лесистой местности.

В рамках расследования полицейские задержали 42-летнего мужчину и 30-летнюю женщину из Южного Стаффордшира, 20-летнюю жительницу Вулверхэмптона и 18-летнего жителя Уолсолла. Все четверо находились на месте происшествия.

Позднее подозреваемых отпустили под залог с ограничительными условиями на время дальнейшего расследования. В полиции подчёркивают, что обстоятельства гибели младенца ещё устанавливаются и следствие рассматривает разные версии.

Район возле места трагедии оцепляли для проведения следственных действий. Полиция считает произошедшее единичным инцидентом и призывает не распространять неподтверждённые версии о причинах смерти ребёнка.

Ранее сообщалось, что СК расследует смерть двух детей за день в больнице на Урале. Следователи выясняют, могла ли причиной стать некачественная медицинская помощь.