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Регион
Опубликовано 25 сентября, 10:39

Тело критика Соседова доставят из Якутии в Москву не раньше 28 сентября

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин/NEWS.ru

Обложка © ТАСС / Сергей Булкин/NEWS.ru

Доставить тело Сергея Соседова из Якутии в Москву до начала следующей недели не получится. Перевозка состоится не раньше понедельника, 28 сентября, сообщили ТАСС родственники музыкального критика.

«Сергея привезут не раньше понедельника», — сказал собеседник агентства.

Опубликовано одно из последних фото Сергея Соседова из командировки в Нерюнгри
Опубликовано одно из последних фото Сергея Соседова из командировки в Нерюнгри

Сергей Соседов — российский музыкальный критик, журналист и телеведущий, получивший широкую известность в 1990-х благодаря программе «Акулы пера». Он также входил в жюри телепроектов «Ты — суперстар!», «Х-Фактор» и «Суперстар! Возвращение», вёл ток-шоу «За гранью» на НТВ, сотрудничал с печатными СМИ, радио и телевидением. Соседов окончил факультет журналистики МГУ с красным дипломом, а одним из первых его журналистских материалов стало интервью с Эдитой Пьехой.

Напомним, 23 сентября Соседов умер в возрасте 58 лет в Нерюнгри в Якутии, куда приехал для работы в жюри конкурса «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». По последним данным, причиной смерти стала травма головы; ранее также появлялись другие версии обстоятельств произошедшего.

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Милена Скрипальщикова
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