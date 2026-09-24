Причиной смерти Соседова назвали не тромб, а тяжёлую травму головы

Сергей Соседов умер не из-за оторвавшегося тромба, как сообщалось ранее, а от травмы, несовместимой с жизнью. Об этом рассказал MSK1.RU организатор конкурса «Жемчужина Дальнего Востока» Виктор Зубов, сославшись на данные патологоанатомов.

«Как сказали сегодня патологоанатомы, травма была несовместимая с жизнью. Нет, не тромб — травма. Он, когда упал, сразу потерял сознание», — заявил Зубов.

По словам организатора, после случившегося глава Нерюнгри оперативно подключил медиков. Врачи провели консилиум и решили оперировать Соседова, однако спустя несколько часов после хирургического вмешательства 58-летний телеведущий скончался.

Вскрытие уже проведено судебно-медицинскими экспертами. Официальное заключение о причине смерти ожидается 25 сентября. Сейчас Зубов занимается вопросами транспортировки тела Соседова в Москву.

Трагедия произошла в Нерюнгри, куда критик приехал, чтобы возглавить жюри международного конкурса красоты и моды «Жемчужина Дальнего Востока», финал которого запланирован на 25 сентября. Ранее появлялись разные версии произошедшего. СМИ сообщали о возможном отрыве тромба, однако позже организатор конкурса рассказал, что Соседов мог оступиться или поскользнуться на лестнице. При этом директор отеля «Дархан» утверждал, что телеведущий не падал с лестницы, а внезапно потерял сознание на площадке между этажами. Записи камер гостиницы изъяли следователи.