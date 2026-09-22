Тело мальчика нашли в морозилке в спальне родителей: его заперли, посчитав мёртвым

В Калифорнии родителей и бабушку восьмилетнего мальчика обвинили в убийстве и пытках после того, как тело ребёнка обнаружили в морозильной камере. О чудовищной истории сообщает The Mirror.

По версии обвинения, в течение примерно года мальчика систематически лишали еды, избивали и ограничивали в движении. Родственники рассказывали в суде, что ребёнок раньше весил около 91 кг и любил тайком брать еду, однако к моменту смерти его вес снизился примерно до 29 кг.

Следователи также обнаружили в квартире верёвки и цепь. Свидетели утверждают, что ими ребёнка привязывали к мебели, а семья старалась не показывать его посторонним, опасаясь, что окружающие заметят происходящее.

Во время предварительных слушаний один из свидетелей рассказал, что осенью 2025 года после избиения мальчик упал и ударился головой. Родственники испугались и не обратились за экстренной помощью, а вместо этого завернули его в плётку и положили морозильную камеру. Позже тело мальчика обнаружили в небольшой морозилке в спальне родителей.

Эксперты, выступавшие в суде, связывают смерть ребёнка с сочетанием длительного истощения, травм и пневмонии. По их оценке, своевременная медицинская помощь могла изменить исход. Окончательно виновность родителей и бабушки должен установить суд.

Ранее Life.ru писал о другой семье из США, где приёмных родителей обвинили в многолетнем жестоком обращении с 12-летней девочкой. По версии следствия, супруги из Флориды около трёх лет держали ребёнка взаперти, истязали и заставляли переписывать Библию.