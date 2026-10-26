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Регион
Опубликовано 26 октября, 14:58

Тело мужчины подняли со дна пруда под Одинцово

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В Одинцовском городском округе Московской области водолазы обнаружили и подняли из воды тело мужчины. Погибшего нашли в Нарском пруду неподалёку от деревни Асаково. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

«Деревня Асаково, Нарские пруды. Из воды силами водолазов ПСО «ЛизаАлерт» извлечено тело мужчины. Тело погибшего передано в морг», — говорится в сообщении ведомства.

По данным местных СМИ, тело извлекли из водоёма днём 25 октября. В поисковых работах участвовали водолазы поисково-спасательного отряда.

Личность погибшего и обстоятельства его смерти пока не раскрываются. Специалистам предстоит установить, как мужчина оказался в воде и что стало причиной трагедии.

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Ранее Life.ru сообщал о похожем происшествии в Новой Москве, где в пруду обнаружили тело мужчины. Тогда очевидцы заметили погибшего в воде и вызвали экстренные службы. Тело доставили на экспертизу для установления обстоятельств смерти.

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Наталья Демьянова
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