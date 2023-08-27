Тело мужчины всплыло в пруду в Новой Москве, шокировав очевидцев

Тело мужчины обнаружили в пруду в Новой Москве. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.

По его данным, всё произошло в поселении Щербинка в ТиНАО. Как рассказали шокированные находкой очевидцы, утопленник всплыл на пруду спиной вверх. Местные жители тут же обратились в экстренные службы. Прибывшие на место специалисты выловили тело погибшего и отправили на экспертизу. Теперь правоохранители выясняют причины и обстоятельства его смерти.