Тело мужчины всплыло в пруду в Новой Москве, шокировав очевидцев
Телеканал "360": В Новой Москве из пруда достали тело мужчины
Тело мужчины обнаружили в пруду в Новой Москве. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.
По его данным, всё произошло в поселении Щербинка в ТиНАО. Как рассказали шокированные находкой очевидцы, утопленник всплыл на пруду спиной вверх. Местные жители тут же обратились в экстренные службы. Прибывшие на место специалисты выловили тело погибшего и отправили на экспертизу. Теперь правоохранители выясняют причины и обстоятельства его смерти.
Ранее Лайф рассказывал жуткую историю из Москвы, где на протяжении нескольких дней из реки вылавливали тела молодых девушек, парней и мужчин. Всего было обнаружено восемь трупов. Оказалось, что погибшие — участники экскурсии диггеров по столичным подземельям. 20 августа их группа, несмотря на непогоду, спустилась в коллектор, где её настиг сильный ливень. По одной из версий, экстремалов смыл поток воды, протащив под землёй на два километра.
ТАСС / Донат Сорокин