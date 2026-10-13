Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 октября, 10:18

Машину с телом рыбака подняли со дна реки Сереж в Красноярском крае

КГКУ «Спасатель»: В Красноярском крае нашли тело одного из пропавших рыбаков

Обложка © «Макс» / КГКУ «Спасатель»

Обложка © «Макс» / КГКУ «Спасатель»

В Красноярском крае спасатели обнаружили тело одного из двух рыбаков, пропавших 8 октября. 70-летнего мужчину нашли в автомобиле, затонувшем в реке Сереж, сообщили в КГКУ «Спасатель».

Автомобиль с телом пропавшего рыбака достали из реки в Красноярском крае. Фото © «Макс» / КГКУ «Спасатель»

Автомобиль с телом пропавшего рыбака достали из реки в Красноярском крае. Фото © «Макс» / КГКУ «Спасатель»

Отец и сын отправились на рыбалку в район реки и после этого перестали выходить на связь. Спасатели начали обследовать акваторию и обнаружили на дне водоёма затонувшую машину.

Для подъёма автомобиля привлекли сотрудников Ачинского поисково-спасательного отделения и Шарыповского поисково-спасательного отряда. Водолазы дважды спускались под воду, чтобы закрепить тросы, после чего машину удалось вытащить на берег.

В салоне нашли тело 70-летнего мужчины. Местонахождение второго рыбака пока неизвестно, поиски продолжатся.

Ушёл на занятия и бесследно исчез: В Кузбассе ищут 16-летнего подростка
Ушёл на занятия и бесследно исчез: В Кузбассе ищут 16-летнего подростка

Ранее Life.ru рассказывал, что рыбак выжил после нападения медведицы в Приморском крае. Хищница набросилась на мужчину во время ловли — схватка произошла прямо в воде, а спастись рыбаку помогло то, что медведица неожиданно отступила.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Никита Никонов
Подписаться на LIFE
Комментарий
0
avatar