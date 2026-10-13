Машину с телом рыбака подняли со дна реки Сереж в Красноярском крае

В Красноярском крае спасатели обнаружили тело одного из двух рыбаков, пропавших 8 октября. 70-летнего мужчину нашли в автомобиле, затонувшем в реке Сереж, сообщили в КГКУ «Спасатель».

Автомобиль с телом пропавшего рыбака достали из реки в Красноярском крае. Фото © «Макс» / КГКУ «Спасатель»

Отец и сын отправились на рыбалку в район реки и после этого перестали выходить на связь. Спасатели начали обследовать акваторию и обнаружили на дне водоёма затонувшую машину.

Для подъёма автомобиля привлекли сотрудников Ачинского поисково-спасательного отделения и Шарыповского поисково-спасательного отряда. Водолазы дважды спускались под воду, чтобы закрепить тросы, после чего машину удалось вытащить на берег.

В салоне нашли тело 70-летнего мужчины. Местонахождение второго рыбака пока неизвестно, поиски продолжатся.

Ранее Life.ru рассказывал, что рыбак выжил после нападения медведицы в Приморском крае. Хищница набросилась на мужчину во время ловли — схватка произошла прямо в воде, а спастись рыбаку помогло то, что медведица неожиданно отступила.