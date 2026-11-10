Тело подозреваемого в стрельбе в Гамбурге обнаружено в отеле
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В Германии расследуют стрельбу возле знаменитой Филармонии на Эльбе, после которой пострадали два человека. Тело 68-летнего подозреваемого нашли в одном из номеров отеля, расположенного в здании концертного комплекса. По предварительной версии, он покончил с собой, сообщает агентство DPA.
Следователи не исключают, что причиной нападения стал семейный конфликт. При этом точные обстоятельства произошедшего, включая характер отношений между подозреваемым и пострадавшими, пока устанавливаются.
Расследование получило неожиданное продолжение в другом регионе Германии. В тот же день в коммуне Энинген-унтер-Ахальм неподалёку от Штутгарта обнаружили тела мужчины и женщины. Полиция проверяет, могут ли эти смерти быть связаны со стрельбой в Гамбурге.
Напомним, два человека пострадали при стрельбе у Эльбской филармонии в Гамбурге. Полиция оцепила район происшествия, вывела посетителей из здания, после чего внутрь зашёл спецназ. Виновник успел скрыться.