В Германии расследуют стрельбу возле знаменитой Филармонии на Эльбе, после которой пострадали два человека. Тело 68-летнего подозреваемого нашли в одном из номеров отеля, расположенного в здании концертного комплекса. По предварительной версии, он покончил с собой, сообщает агентство DPA.

Следователи не исключают, что причиной нападения стал семейный конфликт. При этом точные обстоятельства произошедшего, включая характер отношений между подозреваемым и пострадавшими, пока устанавливаются.

Расследование получило неожиданное продолжение в другом регионе Германии. В тот же день в коммуне Энинген-унтер-Ахальм неподалёку от Штутгарта обнаружили тела мужчины и женщины. Полиция проверяет, могут ли эти смерти быть связаны со стрельбой в Гамбурге.