Тело 24-летнего Михала Оксиньского, устроившего массовую стрельбу в польском Кракове, могут передать медицинскому университету для научных исследований вместо захоронения. Об этом сообщил мэр города Лукаш Гибала. Окончательное решение будет зависеть от родственников погибшего и согласия учебного заведения.

«Тело террориста будет передано для научных и медицинских целей, если после завершения прокурорских мероприятий семья не сообщит о желании его получить», — пояснил градоначальник.

По словам Гибалы, власти намерены обратиться в медицинский колледж Ягеллонского университета с предложением принять тело для научных и образовательных целей. Однако вуз должен самостоятельно решить, готов ли он к этому. Пока останки находятся в распоряжении прокуратуры.

Мэр также заявил, что в случае передачи тела университету власти Кракова не будут организовывать похороны Оксиньского за муниципальный счёт. Возможность того, что близкие заберут останки, осложняется обстоятельствами самого преступления: перед нападением мужчина, по данным следствия, застрелил родителей и 21-летнюю сестру.

Теракт произошёл 7 ноября на Главной рыночной площади Кракова. Оксиньский въехал на автомобиле в исторический центр города и открыл стрельбу по прохожим. Погибли шесть человек, ещё 15 получили ранения, в том числе двое полицейских.

Нападавшего ранили при задержании. Спустя двое суток, 9 ноября, он умер в больнице. Польская прокуратура продолжает расследование, пытаясь установить мотивы преступления и выяснить, действовал ли стрелок самостоятельно.

Ранее Life.ru рассказывал, что польские следователи обнаружили на компьютере Оксиньского следы посещения сайтов о норвежском террористе Андерсе Брейвике. Министр юстиции Польши Вальдемар Журек сообщил, что правоохранители проверяют возможную связь нападения с ультраправым экстремизмом. В машине стрелка также нашли глушитель и большой запас боеприпасов, что заставило следователей рассматривать версию о заблаговременной подготовке преступления. Между тем 16 ноября стало известно о депортации двух украинцев, публично одобрявших теракт в Кракове. Молодые люди угрожали прохожим во Вроцлаве, имитировали стрельбу и заявляли, что у них дома находится бомба. После задержания и допроса обоих выслали на Украину.