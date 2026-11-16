В Польше депортировали двух граждан Украины в возрасте 18 и 19 лет, которые угрожали прохожим во Вроцлаве и, по данным полиции, публично одобряли теракт в Кракове, унёсший жизни шести человек. Молодые люди кричали, что являются террористами и держат дома бомбу, а также имитировали стрельбу по людям. Об этом сообщила полиция Вроцлава.

Инцидент произошёл 13 ноября на улице Валоньской. По данным правоохранителей, украинцы находились на балконе квартиры и запугивали случайных прохожих. При себе у них был макет огнестрельного оружия, а свои действия они сопровождали звуками, напоминающими выстрелы.

«Они кричали, что они террористы, что у них в квартире есть бомба», — рассказала представитель городской полиции Александра Фреус в беседе с Radio ZET.

Кроме того, задержанные, по информации полиции, публично одобряли массовую стрельбу в Кракове, а также высказывали угрозы, связанные с национальной принадлежностью людей.

На место прибыли сотрудники полиции и пожарные. Обоих молодых людей задержали и предъявили им обвинения по трём статьям польского Уголовного кодекса: за ложное сообщение об угрозе, публичное одобрение преступления и угрозы на почве национальной принадлежности. Максимальное предусмотренное наказание по этим статьям достигает восьми лет лишения свободы.

В субботу, 14 ноября, после допроса в прокуратуре задержанных передали пограничной службе. Вечером того же дня их депортировали на Украину. При этом сведений о причастности молодых людей к самому нападению в Кракове нет.

Напомним, 7 ноября в историческом центре Кракова 24-летний поляк Михал Оксиньский открыл стрельбу по прохожим. Погибли шесть человек, ещё 15 получили ранения, в том числе гражданка России. Нападавшего ранили при задержании, а 9 ноября он скончался в больнице.

Ранее Life.ru сообщал, что после теракта в Кракове польские силовики задержали ещё пять человек из-за подозрительной активности в социальных сетях. По информации МВД Польши, их действия могли представлять угрозу общественной безопасности.