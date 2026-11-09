В Польше после массовой стрельбы в Кракове задержали пять человек, чья активность в интернете могла представлять потенциальную угрозу безопасности. Об этом сообщила пресс-секретарь польского МВД Каролина Галецкая. Задержания провели сотрудники Центрального бюро по борьбе с киберпреступностью.

«После трагедии в Кракове Центральное бюро по борьбе с киберпреступностью задержало пять человек, чья активность в сетях могла создавать потенциальную угрозу», — заявила Галецкая, слова которой приводит польский портал Onet.

При этом представитель МВД не уточнила, какие именно публикации или действия пользователей привлекли внимание правоохранителей. Также неизвестно, предъявлены ли задержанным обвинения. Сведений об их возможной причастности к самому теракту пока нет.

Массовая стрельба произошла 7 ноября в историческом центре Кракова. 24-летний гражданин Польши въехал на автомобиле на Главную рыночную площадь и открыл огонь по прохожим. Погибли шесть человек, ещё 15 получили ранения, среди пострадавших оказалась гражданка России.

Нападавшего ранили полицейские при задержании. Утром 9 ноября он скончался в больнице. Позднее в доме мужчины обнаружили тела его родителей и сестры. Следователи проверяют его возможную причастность к гибели родственников. Расследование нападения ведётся как дело о терроризме.

Ранее Life.ru сообщал о смерти устроившего массовую стрельбу в Кракове мужчины и новых подробностях расследования. В Польше после трагедии объявили двухдневный национальный траур.