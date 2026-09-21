Тело женщины нашли на крыше машины в Ленинском районе Воронежа

Женщину без признаков жизни обнаружили на крыше припаркованного автомобиля в Ленинском районе Воронежа. Об этом сообщил Telegram-канал «МОЁ! Online. Воронеж» со ссылкой на очевидцев.

«Мы ехали мимо и видели, как она там лежит. На месте работали правоохранители», — рассказали горожане.

Свидетели предположили, что женщина могла выпасть из окна на машину. Официального подтверждения этой версии пока нет.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют причины и обстоятельства случившегося. Сведения о личности женщины и другие подробности инцидента официально не поступали.

Ранее в Атланте нашли тело мужчины внутри вентиляции ресторана Walter’s Soul Food Cafe. Сотрудница заметила его голову и руки в воздуховоде на кухне. Она сообщила о находке коллегам и вызвала полицию. Специалисты судмедэкспертизы округа Фултон установили личность погибшего. Им оказался 37-летний Террика Майерс. Полиция Атланты сообщила, что мужчина застрял в вентиляционной системе и на момент обнаружения был мёртв. Каким образом и с какой целью он попал в воздуховод, правоохранители продолжают выяснять.