«Темка острит и хайпует»: В России призвали создать профсоюз зумеров
Блогер Лутчак: В России должен появиться профсоюз поколения Z
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI). Не является фотографией с места событий
В России может появиться профсоюз молодёжи, который объединит представителей поколения Z. С такой инициативой выступил блогер Максим Лутчак. В беседе с «Абзацем» он заявил, что готов лично возглавить будущую организацию.
По мнению интернет-знаменитости, сейчас подходящий момент для создания подобного объединения, пока тема особенностей поколения Z активно обсуждается в обществе.
«Мне кажется, никогда не поздно. Надо, пока эта темка ещё как-то острит, хайпует, создать профсоюз», — поделился Лутчак.
При этом блогер подчеркнул, что не ограничился бы предложением, а самостоятельно занялся развитием организации.
Рассуждая о различиях между возрастными группами, он отметил, что у каждой есть собственные преимущества. Молодёжь, по его наблюдениям, легче приспосабливается к новым обстоятельствам, быстрее осваивает технологии и охотнее меняет привычные подходы.
Одним из примеров такой гибкости Лутчак назвал использование искусственного интеллекта. Вместе с тем блогер признал, что зумерам есть чему поучиться у миллениалов. Особенно он выделил дисциплинированность старшего поколения, которой молодым людям порой не хватает.
Ранее Life.ru рассказывал, почему зумеры с лёгкостью меняют работу и не стремятся задерживаться на одном месте. Молодые сотрудники всё чаще воспринимают трудоустройство как партнёрство, в котором важны не только заработок, но и комфорт, личные интересы и ощущение смысла выполняемых задач.