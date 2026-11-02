В России может появиться профсоюз молодёжи, который объединит представителей поколения Z. С такой инициативой выступил блогер Максим Лутчак. В беседе с «Абзацем» он заявил, что готов лично возглавить будущую организацию.

По мнению интернет-знаменитости, сейчас подходящий момент для создания подобного объединения, пока тема особенностей поколения Z активно обсуждается в обществе.

«Мне кажется, никогда не поздно. Надо, пока эта темка ещё как-то острит, хайпует, создать профсоюз», — поделился Лутчак.

При этом блогер подчеркнул, что не ограничился бы предложением, а самостоятельно занялся развитием организации.

Рассуждая о различиях между возрастными группами, он отметил, что у каждой есть собственные преимущества. Молодёжь, по его наблюдениям, легче приспосабливается к новым обстоятельствам, быстрее осваивает технологии и охотнее меняет привычные подходы.

Одним из примеров такой гибкости Лутчак назвал использование искусственного интеллекта. Вместе с тем блогер признал, что зумерам есть чему поучиться у миллениалов. Особенно он выделил дисциплинированность старшего поколения, которой молодым людям порой не хватает.