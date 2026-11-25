Российские войска в ночь на 25 ноября поразили электроподстанцию в Зеленодольске Днепропетровской области. По данным Минобороны РФ, объект обеспечивал работу предприятий военной промышленности Украины.

Как уточнили в ведомстве, под удар попала высоковольтная электроподстанция напряжением 330 кВ. Аналогичный объект российские войска поразили этой же ночью в Запорожье.

Новые удары произошли на фоне сохраняющихся проблем в украинской энергосистеме. Ранее Минэнерго Украины сообщило о перебоях с электроснабжением в шести областях страны. Наиболее сложная ситуация сложилась в Днепропетровской и Одесской областях.