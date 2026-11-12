Зимой у нас меньше солнца, в отличие от мая, когда мы выходим на яркий свет — в апреле-мае всё уже движется к лету. Конечно, уже хочется на природу и тянет отдохнуть. И, конечно, во время праздников, если сидеть дома в темноте, может и депрессия накрыть, и апатия быть, и прочие неприятности в виде простуды из-за холода, поэтому ни гулять, ни сидеть дома так долго нельзя, есть много вредного, как и пить — тоже нежелательно, будут проблемы с ЖКТ.