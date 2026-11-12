Темнота, оливье и апатия: Врач предупредил, что россиян может накрыть депрессия из-за длинных январских праздников
Врач Кондрахин предупредил о риске апатии во время длинных новогодних каникул
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI).
Долгие январские выходные могут обернуться для россиян не только отдыхом, но и ухудшением настроения. Из-за короткого светового дня, недостатка движения и постоянного пребывания дома некоторые люди рискуют столкнуться с апатией и подавленностью. Об этом Life.ru рассказал врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин.
Зимой у нас меньше солнца, в отличие от мая, когда мы выходим на яркий свет — в апреле-мае всё уже движется к лету. Конечно, уже хочется на природу и тянет отдохнуть. И, конечно, во время праздников, если сидеть дома в темноте, может и депрессия накрыть, и апатия быть, и прочие неприятности в виде простуды из-за холода, поэтому ни гулять, ни сидеть дома так долго нельзя, есть много вредного, как и пить — тоже нежелательно, будут проблемы с ЖКТ.
Чтобы январский отдых действительно пошёл на пользу, кардиолог советует не проводить все выходные в квартире. Даже непродолжительная прогулка в светлое время суток поможет сменить обстановку и поддержать привычную активность. Особенно полезно выходить на улицу утром, когда есть возможность застать солнечный свет.
Впрочем, отказываться от зимних каникул полностью специалист не предлагает. После нескольких месяцев интенсивной работы людям необходима передышка, а время с семьёй и близкими помогает получить положительные эмоции и восстановиться.
При этом Кондрахин считает, что нынешняя продолжительность отдыха может быть избыточной. По его мнению, более коротких январских каникул хватило бы для восстановления сил без длительного выпадения из привычного ритма жизни.
Вопрос о продолжительности зимнего отдыха вновь оказался в центре обсуждения после предложения лидера «Справедливой России» Сергея Миронова перенести часть январских выходных на май. Как сообщал Life.ru 10 ноября, депутат предложил сделать нерабочими дни с 4 по 7 мая за счёт сокращения новогодних каникул. По его мнению, весной дополнительные выходные будут полезнее для поездок, дачных работ и отдыха на природе. Однако пока это лишь инициатива: утверждённый календарь на 2027 год предусматривает 11 дней отдыха подряд — с 31 декабря по 10 января.
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