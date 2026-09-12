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Опубликовано 12 сентября, 15:43

Температура рухнет до +3: Москва переживёт одну из самых холодных ночей за четыре месяца

Москву ждёт одна из самых холодных ночей с начала мая

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Предстоящая ночь 13 сентября может войти в число самых холодных в Москве с начала мая 2026 года. Местами температура опустится до плюс трёх градусов, следует из прогноза Гидрометцентра России.

В столице ожидается от шести до восьми градусов тепла. В Подмосковье термометры покажут плюс 3–8 градусов. Ночь пройдёт при переменной облачности и преимущественно без осадков. Западный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду.

Самой холодной с начала осени пока остаётся ночь на 9 сентября. На главной московской метеостанции ВДНХ тогда зафиксировали плюс 5,1 градуса. Днём 13 сентября воздух в Москве прогреется до плюс 17–19 градусов, в Московской области — до плюс 15–20. Скорость западного ветра составит 4–9 метров в секунду.

Москвичам рассказали, как часто столицу накрывают сильные ливни
Москвичам рассказали, как часто столицу накрывают сильные ливни

Ранее Life.ru рассказывал, что синоптик Евгений Тишковец предупреждал о первых заморозках в Московском регионе. По его прогнозу, в низинах области температура могла приблизиться к нулевой отметке.

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Татьяна Миссуми
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