Температура рухнет до +3: Москва переживёт одну из самых холодных ночей за четыре месяца

Предстоящая ночь 13 сентября может войти в число самых холодных в Москве с начала мая 2026 года. Местами температура опустится до плюс трёх градусов, следует из прогноза Гидрометцентра России.

В столице ожидается от шести до восьми градусов тепла. В Подмосковье термометры покажут плюс 3–8 градусов. Ночь пройдёт при переменной облачности и преимущественно без осадков. Западный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду.

Самой холодной с начала осени пока остаётся ночь на 9 сентября. На главной московской метеостанции ВДНХ тогда зафиксировали плюс 5,1 градуса. Днём 13 сентября воздух в Москве прогреется до плюс 17–19 градусов, в Московской области — до плюс 15–20. Скорость западного ветра составит 4–9 метров в секунду.

Ранее Life.ru рассказывал, что синоптик Евгений Тишковец предупреждал о первых заморозках в Московском регионе. По его прогнозу, в низинах области температура могла приблизиться к нулевой отметке.