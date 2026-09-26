Теннисистка Соболенко и жена Роналду устроили «дуэль» бриллиантов, выясняя чьё кольцо круче

Теннисистка Арина Соболенко и жена Криштиану Роналду Джорджина Родригес сравнили помолвочные кольца во время Недели моды в Милане. Белорусская спортсменка и избранница футболиста пообщались за кулисами показа Gucci.

Соболенко и Родригес сравнили кольца. Видео © X / ray

В какой-то момент они стали показывать друг другу свои украшения и рассматривать кольца. У Соболенко на пальце было кольцо с крупным камнем. Стоимость украшения Родригес ранее оценивали в $3–5 млн, а вес бриллианта в нём — минимум в 22 карата. Кольцо Соболенко оценивается в $500–800 тыс.

Ранее Джорджина Родригес появилась на Венецианском кинофестивале в откровенном образе. 32-летняя модель выбрала атласную рубашку Intimissimi, из-под которой было видно кружевное бельё того же бренда. Образ она дополнила дорогими аксессуарами и сумкой Hermès Birkin. Стоимость сумки составляет около £74 тыс. — примерно 8,5 млн рублей.