Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 25 сентября, 21:45

Теннисистка Соболенко и жена Роналду устроили «дуэль» бриллиантов, выясняя чьё кольцо круче

Теннисистка Соболенко и жена Роналду сравнили помолвочные кольца в Милане

Теннисистка Арина Соболенко и жена Криштиану Роналду Джорджина Родригес сравнили помолвочные кольца во время Недели моды в Милане. Белорусская спортсменка и избранница футболиста пообщались за кулисами показа Gucci.

Соболенко и Родригес сравнили кольца. Видео © X / ray

В какой-то момент они стали показывать друг другу свои украшения и рассматривать кольца. У Соболенко на пальце было кольцо с крупным камнем. Стоимость украшения Родригес ранее оценивали в $3–5 млн, а вес бриллианта в нём — минимум в 22 карата. Кольцо Соболенко оценивается в $500–800 тыс.

Джорджина Родригес надела на свадьбу с Роналду колье с 50-каратным бриллиантом
Джорджина Родригес надела на свадьбу с Роналду колье с 50-каратным бриллиантом

Ранее Джорджина Родригес появилась на Венецианском кинофестивале в откровенном образе. 32-летняя модель выбрала атласную рубашку Intimissimi, из-под которой было видно кружевное бельё того же бренда. Образ она дополнила дорогими аксессуарами и сумкой Hermès Birkin. Стоимость сумки составляет около £74 тыс. — примерно 8,5 млн рублей.

Больше новостей о звёздах, премьерах и скандалах — читайте в разделе «Шоубиз» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © X / ray

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Криштиану Роналду
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar