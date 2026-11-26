Экс-солистка группы t.A.T.u. Лена Катина решила больше не рожать детей и теперь мечтает дождаться внуков. О семейных планах 42-летняя певица рассказала в эксклюзивном интервью Пятому каналу.

Лена Катина заявила, что больше не хочет детей. Видео © Пятый канал

На вопрос о возможном появлении дочери артистка ответила отрицательно. Она призналась, что уже не хочет снова проходить через беременность и воспитание младенца.

«А вы знаете, сколько мне лет? Не хотим. Ну да, к счастью или к сожалению, уже давно не 18, поэтому я думаю, что я уже остановилась. Теперь буду ждать внуков и племянников», — поделилась исполнительница.

Сейчас Катина растит двух мальчиков. Десятилетний Александр появился на свет в её первом браке со словенским музыкантом Сашо Кузмановичем. В 2019 году супруги расстались. Младшему сыну Демьяну три года, его певица родила от нынешнего мужа, предпринимателя Дмитрия Спиридонова. Пара поженилась летом 2022 года.

При этом супруг артистки ранее допускал, что семья может пополниться ещё одной дочерью. Однако теперь Катина дала понять, что возвращаться к вопросу о рождении детей не намерена.

Накануне Life.ru рассказывал о взглядах Лены Катиной на воспитание мальчиков. Певица выступила против стереотипа, согласно которому мужчинам нельзя показывать слабость, и объяснила, почему разрешает сыновьям открыто выражать эмоции.