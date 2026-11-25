Сын психотерапевта Анатолия Кашпировского Сергей усомнился в том, что его отца действительно похоронили. Своими сомнениями он поделился с Daily Storm.

По словам мужчины, он обращался к вдове психотерапевта Гулизар Чалбашовой с просьбой прислать фотографии или видеозапись похорон, чтобы хотя бы таким образом попрощаться с отцом. Однако та сослалась на запрет съёмки, не уточнив, кто и по какой причине его установил.

Одновременно Сергей пытается отстоять свои права на наследство отца. Предметом разногласий стала недвижимость в США и Крыму. Как утверждает сын психотерапевта, Чалбашова объявила прежнее завещание недействительным и заявила, что теперь всё имущество переходит ей.

Напомним, Анатолий Кашпировский скончался 3 октября в возрасте 87 лет. Уже 13 октября его сыновья Сергей и Алексей через Life.ru обратились к вдове психотерапевта с требованием раскрыть обстоятельства смерти отца. Они также настаивали на проведении независимой экспертизы и ДНК-теста.

Одним из главных предметов наследственного спора стал дом Кашпировского в Калифорнии стоимостью $340 тысяч. Изначально недвижимость была оформлена на дочь психотерапевта Елену, однако после её гибели в 2018 году вернулась в собственность отца. Сам Сергей живёт в этом доме вместе с семьёй с 2014 года.