Ни прощания, ни наследства: Сын Кашпировского поставил под сомнение похороны отца
Daily Storm: Сын Кашпировского усомнился в том, что его отца похоронили
Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Сын психотерапевта Анатолия Кашпировского Сергей усомнился в том, что его отца действительно похоронили. Своими сомнениями он поделился с Daily Storm.
По словам мужчины, он обращался к вдове психотерапевта Гулизар Чалбашовой с просьбой прислать фотографии или видеозапись похорон, чтобы хотя бы таким образом попрощаться с отцом. Однако та сослалась на запрет съёмки, не уточнив, кто и по какой причине его установил.
Одновременно Сергей пытается отстоять свои права на наследство отца. Предметом разногласий стала недвижимость в США и Крыму. Как утверждает сын психотерапевта, Чалбашова объявила прежнее завещание недействительным и заявила, что теперь всё имущество переходит ей.
Напомним, Анатолий Кашпировский скончался 3 октября в возрасте 87 лет. Уже 13 октября его сыновья Сергей и Алексей через Life.ru обратились к вдове психотерапевта с требованием раскрыть обстоятельства смерти отца. Они также настаивали на проведении независимой экспертизы и ДНК-теста.
Одним из главных предметов наследственного спора стал дом Кашпировского в Калифорнии стоимостью $340 тысяч. Изначально недвижимость была оформлена на дочь психотерапевта Елену, однако после её гибели в 2018 году вернулась в собственность отца. Сам Сергей живёт в этом доме вместе с семьёй с 2014 года.
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