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Регион
Опубликовано 11 сентября, 15:37

«Теперь официально Хулиовна!» Елена Борщёва вернула себе отчество

Звезда КВН Елена Борщёва официально стала Хулиовной

Обложка © Telegram / Елена Борщёва

Обложка © Telegram / Елена Борщёва

Звезда КВН и Comedy Woman Елена Борщёва официально сменила отчество. Теперь вместо Сергеевны она стала Хулиовной — артистка уже получила новый паспорт. Изменениями в личных данных она похвасталась в телеграм-канале.

«Теперь официально Хулиовна! Моё отчество Сергеевна было дано мне просто по благозвучию и всегда было чуждо и инородно, поэтому я рада, что сейчас гармония восстановлена!» — написала артистка.

Новое отчество образовано от имени её биологического отца — панамца Хулио Санта-Мария Герры. Родители Борщёвой познакомились во время учёбы в Москве, но расстались ещё до рождения дочери. О своём отце Елена узнала в десять лет, а позднее смогла связаться с ним и познакомиться с родственниками из Панамы.

Имя отца артистка и раньше использовала в творчестве. Зрителям Comedy Woman она была известна под сценическим псевдонимом Елена Хульевна Санта-Мария Герра.

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Ранее сообщалось, что бывший участник КВН, певец и борец Торнике Квитатиани готовится к свадьбе с 20-летней девушкой по имени Диана, которая младше него на 13 лет.

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Татьяна Миссуми
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