«Теперь официально Хулиовна!» Елена Борщёва вернула себе отчество

Звезда КВН и Comedy Woman Елена Борщёва официально сменила отчество. Теперь вместо Сергеевны она стала Хулиовной — артистка уже получила новый паспорт. Изменениями в личных данных она похвасталась в телеграм-канале.

«Теперь официально Хулиовна! Моё отчество Сергеевна было дано мне просто по благозвучию и всегда было чуждо и инородно, поэтому я рада, что сейчас гармония восстановлена!» — написала артистка.

Новое отчество образовано от имени её биологического отца — панамца Хулио Санта-Мария Герры. Родители Борщёвой познакомились во время учёбы в Москве, но расстались ещё до рождения дочери. О своём отце Елена узнала в десять лет, а позднее смогла связаться с ним и познакомиться с родственниками из Панамы.

Имя отца артистка и раньше использовала в творчестве. Зрителям Comedy Woman она была известна под сценическим псевдонимом Елена Хульевна Санта-Мария Герра.

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