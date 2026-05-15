«Что-то ты поправилась»: Звезда КВН Борщёва раскрыла, как муж-бодибилдер следит за её фигурой

Актриса Елена Борщёва призналась, что её муж, чемпион по бодибилдингу Валерий Юшкевич, с которым звезда счастлива в браке уже более 20 лет, тщательно следит за её фигурой. По словам знаменитости, супруг иногда говорит, что она поправилась, поэтому надо потренироваться.

Супруг мотивирует её заниматься спортом для хорошего самочувствия, а не ради поддержания веса. Сама Борщёва уже давно не сидит на диетах, но старается держать комфортный вес: регулярно взвешивается, не ест после 19:00, не употребляет жирное и жареное, а год назад отказалась от белого сахара, дрожжей и сои.

«В целом, у меня муж спортсмен, и он всю семью подсадил на такой правильный образ жизни», — подчеркнула собеседница Леди Mail.

Ранее певица Бьянка, сбросившая почти 40 килограммов, призналась, что не мучает себя диетами. По словам артистки, в её меню нет запретных продуктов. Основа преображения — активный образ жизни и регулярные уколы.