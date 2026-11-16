Полиция польского Вроцлава опубликовала видео с двумя молодыми украинцами, которые угрожали прохожим взрывом бомбы и изображали стрельбу по людям с балкона жилого дома. Кадры появились на официальном сайте городской полиции.

Молодые украинцы угрожают терактами жителям польского Вроцлава. Видео © Полиция Вроцлава

На записи запечатлено поведение молодых людей, из-за которого местные жители обратились к правоохранителям. По данным полиции, украинцы выкрикивали, что являются террористами, и утверждали, будто в их квартире находится взрывное устройство.

Помимо угроз взрыва, мужчины изображали стрельбу по случайным прохожим. В руках у них был предмет, напоминающий огнестрельное оружие. Позднее выяснилось, что это была его реплика.

Польские правоохранители подчеркнули, что подобные действия нельзя оправдывать шуткой или провокацией. Даже ложные угрозы способны вызвать панику, создать опасную ситуацию и потребовать экстренного вмешательства полиции и других служб.