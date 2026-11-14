Министр внутренних дел Литвы Мартинас Кателинас публично объявил о депортации россиянина, который на самом деле никуда не уезжал. Глава ведомства перепутал двух мужчин с фамилией Иванов и был вынужден удалить первоначальное сообщение и принести извинения. Об этом сообщает литовское агентство BNS.

Сначала Кателинас заявил, что из республики выслали историка Валерия Иванова, бывшего руководителя просоветской организации «Единство». Однако вскоре выяснилось, что депортирован совсем другой человек — гражданин России Геннадий Иванов.

Министр признал ошибку и объяснил её неверными сведениями, поступившими от Государственной пограничной службы Литвы (VSAT). После этого он опубликовал уточнение, указав настоящее имя высланного россиянина.

При этом адвокат Валерия Иванова Рышардас Бурда подтвердил, что его клиент по-прежнему находится в Литве. Юрист лично связался с ним после появления сообщений о депортации.

На самом деле страну покинул бывший советский военнослужащий Геннадий Иванов, осуждённый литовским судом по делу о событиях 13 января 1991 года в Вильнюсе.

Ранее Life.ru рассказывал о предложении самого Кателинаса усилить контроль за передвижением российских автомобилей. Министр выступил за отслеживание маршрутов машин, следующих через Литву в Калининградскую область и обратно. По его замыслу, водители должны придерживаться определённого пути между пунктами въезда и выезда из республики.

Кроме того, Life.ru писал о россиянине, которого литовские пограничники отправили обратно после попытки получить убежище. В сентябре 68-летний мужчина переплыл Неман из Калининградской области и попросил защиты у властей соседней страны. Однако спустя примерно пять часов разбирательства ему отказали во въезде и вернули на российскую территорию.