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Регион
Опубликовано 3 октября, 12:33

Тепло раньше срока: В Ленобласти поручили начать отопительный сезон

Дрозденко поручил досрочно включить отопление в Ленинградской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MikalaiLipski

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MikalaiLipski

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поручил муниципалитетам начать подачу тепла в жилые дома и социальные учреждения, не дожидаясь нормативного похолодания. Об этом он сообщил в телеграм-канале.

«Среднесуточные температуры ещё не достигли нормативов для обязательного включения отопления, но понимая, что в квартирах уже довольно прохладно, считаю, что уже нужно включать», — написал глава региона.

Дрозденко попросил руководителей районов и округов контролировать запуск отопления. Если тепло не поступает, муниципалитетам поручено выяснять причины и оперативно устранять неполадки, а также информировать комитет ТЭК и Госжилнадзор.

Губернатор отметил, что ночью в отдельных районах возможны первые заморозки. По его словам, отопление уже получают почти половина домов области, а в ближайшее время его планируют включить повсеместно.

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Ранее отопление начали включать в Москве. Первыми тепло получат детские сады, школы и больницы. Затем его включат для жилых домов, офисных зданий, предприятий торговли и промышленности.

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Полина Никифорова
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