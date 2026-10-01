В Москве начали включать отопление

В Москве начали поэтапно включать отопление. Первыми тепло получат детские сады, школы и больницы, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков.

Следом к отоплению подключат жилые дома, затем офисные здания, предприятия торговли и промышленности. Весь процесс займёт несколько дней.

К подаче тепла городские службы приступили по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. Подготовка к новому отопительному сезону началась ещё в мае и завершилась к 1 сентября.

Всего коммунальщики подготовили более 74 тысяч объектов, включая свыше 34 тысяч многоквартирных домов. Специалисты также провели гидравлические и температурные испытания теплосетей, чтобы заранее обнаружить и отремонтировать ненадёжные участки.

«Все тепловые магистрали и объекты подготовлены должным образом, что гарантирует надёжное теплоснабжение потребителей», — заявил Бирюков.

Ранее Life.ru рассказывал, куда обращаться, если дома холодно, а отопление не работает. В первую очередь жильцам советовали связываться с управляющей организацией. При этом после официального старта сезона нужно учитывать, что систему запускают постепенно и батареи во всех домах не нагреваются одновременно.