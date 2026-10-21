Теплоход с 90 пассажирами сел на мель в 700 метрах от берега в Якутии

Пассажирский теплоход «Московский-11» сел на мель в Якутии, не дойдя до берега около 700 метров. На борту находятся 90 пассажиров и пять членов экипажа. Никто не пострадал, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошёл 21 октября во время рейса из Якутска со станции Намыв в Нижний Бестях. Судно принадлежит компании «Ленатранс». Сейчас специалисты пытаются снять теплоход с мели и восстановить движение по маршруту.

Часть пассажиров планировала пересесть на поезд и продолжить путешествие по железной дороге. Однако из-за происшествия их планы нарушились. В Министерстве транспорта Якутии заверили, что ситуация находится под контролем, а состав будет ожидать людей на станции.

Якутская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности судоходства и прав пассажиров. К выяснению обстоятельств подключился и Следственный комитет. Организована доследственная проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным, вреда окружающей среде происшествие не причинило.

Ранее Life.ru сообщал, что в Ярославской области пассажирский теплоход сел на мель во время рейса по Волге из Углича в Ярославль. Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов удалось избежать. Судовладелец совместно с региональным Минтрансом организовал для пассажиров автобус до конечного пункта маршрута. Причины происшествия выясняла транспортная прокуратура.