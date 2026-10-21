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Регион
Опубликовано 21 октября, 13:13

Теплоход с 90 пассажирами сел на мель в 700 метрах от берега в Якутии

Обложка © Telegram/Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Обложка © Telegram/Восточно-Сибирская транспортная прокуратура

Пассажирский теплоход «Московский-11» сел на мель в Якутии, не дойдя до берега около 700 метров. На борту находятся 90 пассажиров и пять членов экипажа. Никто не пострадал, сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Инцидент произошёл 21 октября во время рейса из Якутска со станции Намыв в Нижний Бестях. Судно принадлежит компании «Ленатранс». Сейчас специалисты пытаются снять теплоход с мели и восстановить движение по маршруту.

Часть пассажиров планировала пересесть на поезд и продолжить путешествие по железной дороге. Однако из-за происшествия их планы нарушились. В Министерстве транспорта Якутии заверили, что ситуация находится под контролем, а состав будет ожидать людей на станции.

Якутская транспортная прокуратура начала проверку соблюдения требований безопасности судоходства и прав пассажиров. К выяснению обстоятельств подключился и Следственный комитет. Организована доследственная проверка по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По предварительным данным, вреда окружающей среде происшествие не причинило.

Теплоход «Александр Бенуа» сел на мель под Волгоградом
Теплоход «Александр Бенуа» сел на мель под Волгоградом

Ранее Life.ru сообщал, что в Ярославской области пассажирский теплоход сел на мель во время рейса по Волге из Углича в Ярославль. Никто не пострадал, разлива нефтепродуктов удалось избежать. Судовладелец совместно с региональным Минтрансом организовал для пассажиров автобус до конечного пункта маршрута. Причины происшествия выясняла транспортная прокуратура.

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Николь Вербер
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