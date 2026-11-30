Российская лыжница Наталья Терентьева нашла необычный способ отреагировать на решение судей, лишивших её четвёртого места на этапе Кубка мира в Финляндии. Вместо длинных комментариев спортсменка опубликовала в своём Telegram-канале видео с эмоциональной реакцией персонажа Сергея Бурунова из сериала «Полицейский с Рублёвки».

Поводом для публикации стал пересмотр результатов женского масс-старта на 20 километров свободным стилем в финской Руке. Терентьева пересекла финишную черту четвёртой, однако после завершения гонки жюри Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) изменило её положение в протоколе.

На заключительном подъёме россиянка наступила на лыжу шведской спортсменки Фриды Карлссон, из-за чего та упала. Судьи расценили эпизод как создание помехи сопернице и переместили Терентьеву на 13-ю строчку. Карлссон в итоговом протоколе оказалась на 12-м месте.

В опубликованном ролике появляется персонаж Владимира Яковлева в исполнении Бурунова из сериала «Полицейский с Рублёвки». Герой демонстрирует крайне эмоциональную реакцию, которая стала популярным интернет-мемом. Именно этот фрагмент лыжница выбрала, чтобы выразить своё отношение к произошедшему.

Российская сторона попыталась оспорить решение судей. Протест от имени Терентьевой подал её товарищ по команде Савелий Коростелёв, однако FIS отказалась пересматривать наказание. В результате спортсменка осталась на 13-й позиции.

Ранее Life.ru писал, что Александр Панжинский вступился за Наталью Терентьеву после спорного решения судей на Кубке мира. Серебряный призёр Олимпиады считает, что россиянка не пыталась намеренно помешать шведке Фриде Карлссон, а произошедшее было обычным гоночным эпизодом. При этом российская сторона оспорила наказание, но международная федерация оставила своё решение в силе.