Российская лыжница Наталья Терентьева (Непряева) остановилась в шаге от пьедестала в своей первой гонке Кубка мира с 2022 года. На стартовом этапе сезона в финской Руке олимпийская чемпионка заняла четвёртое место на дистанции 10 км классическим стилем с раздельным стартом.

На середине дистанции 31-летняя россиянка, выступающая в нейтральном статусе, лидировала с преимуществом в 3,5 секунды над шведкой Эббой Андерссон. Однако удержать темп до финиша не удалось. Терентьева завершила гонку за 25 минут 38,4 секунды.

Весь пьедестал заняли представительницы Швеции. Андерссон победила с результатом 25 минут 19,4 секунды, Линн Сван уступила ей 9,1 секунды, а Фрида Карлссон — 10,2 секунды. От бронзы Терентьеву отделили 8,8 секунды.

Младшая сестра Терентьевой Дарья Непряева заняла 28-е место, проиграв победительнице 1 минуту 28,2 секунды.

Терентьева выиграла общий зачёт Кубка мира и многодневку «Тур де Ски» в сезоне 2021/22. В 2022 году она также завоевала олимпийское золото в эстафете. Этап в Руке продлится до 29 ноября.