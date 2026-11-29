Олимпийскую чемпионку Наталью Терентьеву незаслуженно лишили четвёртого места на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Финляндии. Такое мнение в беседе с «Матч ТВ» высказал серебряный призёр Олимпийских игр Александр Панжинский, который считает столкновение россиянки со шведкой Фридой Карлссон обычным гоночным эпизодом.

Инцидент произошёл в масс-старте на 20 километров свободным стилем в Руке. Терентьева пересекла финишную черту четвёртой, однако после решения судей опустилась на девятую позицию ниже — на 13-е место. Причиной стал контакт с лыжами Карлссон, после которого шведская спортсменка упала.

«Очень спорный момент с нарушением. Как мне кажется, она сильно не меняла траекторию. Да, был контакт, который повлиял на падение Фриды Карлссон и её 13-е место. И можно сказать, что заслуженно, но я считаю, что нет», — заявил Панжинский.

По оценке бывшего лыжника, Терентьева не пыталась намеренно помешать сопернице и не совершала резких манёвров. Он назвал произошедшее рабочим гоночным инцидентом, которые нередко случаются в плотной борьбе за позиции.

Эксперт также обратил внимание на новый порядок наказания. Теперь спортсменку, признанную виновной в помехе сопернице, могут переместить непосредственно за пострадавшую участницу гонки. Именно поэтому Терентьева оказалась в итоговом протоколе сразу за Карлссон, занявшей 12-е место.

Российская сторона оспорила решение жюри Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), однако протест был отклонён. Итоговый результат Терентьевой остался без изменений.

При этом Панжинский высоко оценил выступление россиянки после длительного отсутствия на международных стартах. Он отметил её тактическую грамотность и готовность бороться с сильнейшими лыжницами мира даже после большого перерыва.

Ранее Life.ru писал, что 31-летняя Наталья Терентьева вернулась на Кубок мира после длительного перерыва и едва не завоевала медаль. В гонке на 10 километров классическим стилем в финской Руке олимпийская чемпионка заняла четвёртое место, уступив бронзовому призёру менее десяти секунд. Этот результат стал одним из главных событий её возвращения на международную арену.