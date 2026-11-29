Российская лыжница Наталья Терентьева потеряла девять позиций по итогам масс-старта на 20 километров свободным стилем на первом этапе Кубка мира в финской Руке. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) переместила спортсменку с четвёртого на 13-е место за нарушение правил.

Терентьева пересекла финишную черту четвёртой, уступив победительнице — шведке Линн Сван — всего 1,6 секунды. Однако судьи решили, что россиянка создала помеху сопернице на заключительном подъёме, и пересмотрели результаты гонки.

Для 31-летней олимпийской чемпионки этап в Руке стал первым выступлением на Кубке мира после отстранения российских лыжников в 2022 году. За время отсутствия на международных стартах Терентьева дважды стала матерью.

Масс-старт завершил программу соревнований в Финляндии. Следующий этап Кубка мира состоится с 4 по 6 декабря в норвежском Тронхейме, однако россияне пропустят его из-за ограничений на въезд. Третий этап примет Швейцария с 11 по 13 декабря.