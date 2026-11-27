Заместитель председателя Федерации лыжного спорта и сноуборда России Елена Вяльбе назвала подвигом выступление Натальи Терентьевой на этапе Кубка мира в финской Руке. Олимпийская чемпионка заняла четвёртое место в гонке на 10 километров классическим стилем, вернувшись на международные соревнования после почти четырёхлетнего перерыва. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«С учётом лет отстранения и того, что второму ребёнку буквально полгода, это можно назвать подвигом», — подчеркнула Вяльбе.

Терентьева преодолела дистанцию за 25 минут 38,4 секунды, уступив победительнице Эббе Андерссон из Швеции всего 19 секунд. Весь пьедестал заняли шведские лыжницы. При этом россиянка, которая в апреле родила второго ребёнка, стартовала раньше призёров, а её промежуточные результаты служили ориентирами для соперниц.

Глава Федерации лыжного спорта и сноуборда России Дмитрий Свищев также высоко оценил результат спортсменки, назвав его блестящим возвращением в элиту мировых лыж. По его мнению, четвёртое место Терентьевой показывает, что российские спортсмены способны конкурировать с сильнейшими лыжницами мира.

Старший тренер сборной России Юрий Бородавко назвал выступление Терентьевой великолепным для первого старта. Специалист отметил хорошую физическую форму спортсменки и выразил уверенность, что на следующих соревнованиях она сможет побороться за пьедестал.

Для 31-летней Терентьевой гонка стала первым стартом на Кубке мира с февраля 2022 года. В Финляндии она выступает в нейтральном статусе. При этом российские лыжники участвуют в соревнованиях без привычного тренерского сопровождения и сервисной команды, на что отдельно обратила внимание Вяльбе.