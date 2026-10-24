Терминал в обмен на снятие санкций: FT узнала о возможной сделке России и США на $25 млрд
FT: США и Россия обсуждали газовую сделку на Аляске за $25 млрд
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Россия и США обсуждали возможность совместной реализации газового проекта на Аляске стоимостью 25 миллиардов долларов. По данным Financial Times, одним из вариантов сотрудничества называлось участие российской стороны в строительстве терминала для сжиженного природного газа в обмен на снятие американских санкций с проекта «Арктик СПГ-2».
Как выяснило издание, вокруг американской компании Polar Train LNG, занимающейся проектом, возник конфликт.
По сведениям FT, газовый проект обсуждался в рамках более широких контактов Москвы и Вашингтона о возможном экономическом сотрудничестве. При этом никаких окончательных решений о снятии санкций или совместном строительстве терминала пока не объявлялось.
Проект Polar LNG предусматривает использование технологий производства сжиженного газа и частично построенной российской инфраструктуры. Компания рассчитывает начать поставки газа с северного побережья Аляски к концу 2030 года, однако сроки зависят от получения разрешений, финансирования и завершения проектных работ.
Ранее Life.ru рассказывал, что оператор проекта «Арктик СПГ-2» потребовал миллиард долларов от южнокорейской компании Hanwha Ocean. Спор связан с расторжением контрактов на строительство трёх ледокольных газовозов после введения санкций против России. Российская сторона обратилась в международный арбитраж, обвинив судостроительную компанию в нарушении договорных обязательств.
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