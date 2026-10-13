Поведение Владимира Зеленского и его нежелание идти на компромиссы вызывают крайнее раздражение у президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает журнал The Atlantic, ссылаясь на высокопоставленного чиновника Белого дома, согласившегося говорить на условиях анонимности.

Ключевой точкой напряженности стали продолжающиеся налёты украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие предприятия вопреки прямым призывам из Вашингтона.

«Зеленский проявляет излишнюю самонадеянность и выводит президента из себя. Президент просит только об одном: прекратите удары по нефтеперерабатывающим заводам. Дайте ему это», — приводит издание слова американского чиновника.

По информации источника, Трамп категорически не разделяет логику Киева и не считает атаки ВСУ на объекты нефтепереработки в РФ зеркальным ответом на удары по украинским электростанциям. Хозяин Белого дома настаивал на том, чтобы украинская сторона первой сделала шаг назад и отказалась от ударов по НПЗ, однако Зеленский ответил на это условие решительным отказом.

Напряжение вылилось и в публичную плоскость: ранее Дональд Трамп прямо обвинил Зеленского в саботаже мирных договоренностей с Москвой и подчеркнул, что действия Киева лишь «создали проблемы для всего мира». На фоне упрямства украинского руководства глава Белого дома выступил с инициативой провести на Украине выборы, чтобы граждане страны получили возможность избрать более сговорчивого и прагматичного лидера

Ранее Life.ru сообщал, что Трамп вновь обвинил Украину в росте цен на топливо в США из-за ударов по российским НПЗ. В публикации от 5 октября американский президент утверждал, что стоимость горючего увеличивается из-за проблем с нефтепереработкой, включая атаки ВСУ на российские предприятия и закрытие заводов в отдельных американских штатах. При этом Трамп считал, что ситуация в Ормузском проливе уже не является главным фактором подорожания.