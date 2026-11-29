Терпение с Россией и критика Брюсселя: Кобахидзе объяснил свою внешнеполитическую риторику
Кобахидзе объяснил разницу в своих высказываниях о России и Евросоюзе
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Грузии необходимо сохранять терпение и придерживаться прагматичной политики в отношениях с Россией, несмотря на имеющиеся разногласия. Об этом премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил в эфире телеканала «Имеди», передаёт газета «Взгляд».
Глава правительства объяснил, почему использует разные формулировки в отношении Москвы и Брюсселя. Так, решение российской стороны ограничить деятельность ряда грузинских винных компаний он назвал ошеломляющим.
При этом главным препятствием для нормализации отношений с Москвой Кобахидзе считает разногласия вокруг статуса Абхазии и Южной Осетии. Ответственность за возникновение этой ситуации премьер возложил на бывшее руководство Грузии во главе с Михаилом Саакашвили.
В отношении Евросоюза Кобахидзе высказался резче. Он раскритиковал Брюссель за поддержку протестных акций, которые грузинский премьер считает насильственными.
«Очень постыдно, что ЕС называет эти акции мирными», — подчеркнул Кобахидзе.
Ранее Life.ru сообщал, что Кобахидзе предложил проводить переговоры России и Грузии поочерёдно в Москве и Тбилиси. Первая встреча представителей двух стран в рамках возобновлённого прямого диалога состоялась 19 ноября в Минске. По её итогам заместитель главы МИД России Михаил Галузин сообщил о договорённости проводить такие встречи регулярно.
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