Грузии необходимо сохранять терпение и придерживаться прагматичной политики в отношениях с Россией, несмотря на имеющиеся разногласия. Об этом премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе заявил в эфире телеканала «Имеди», передаёт газета «Взгляд».

Глава правительства объяснил, почему использует разные формулировки в отношении Москвы и Брюсселя. Так, решение российской стороны ограничить деятельность ряда грузинских винных компаний он назвал ошеломляющим.

При этом главным препятствием для нормализации отношений с Москвой Кобахидзе считает разногласия вокруг статуса Абхазии и Южной Осетии. Ответственность за возникновение этой ситуации премьер возложил на бывшее руководство Грузии во главе с Михаилом Саакашвили.

В отношении Евросоюза Кобахидзе высказался резче. Он раскритиковал Брюссель за поддержку протестных акций, которые грузинский премьер считает насильственными.

«Очень постыдно, что ЕС называет эти акции мирными», — подчеркнул Кобахидзе.

Ранее Life.ru сообщал, что Кобахидзе предложил проводить переговоры России и Грузии поочерёдно в Москве и Тбилиси. Первая встреча представителей двух стран в рамках возобновлённого прямого диалога состоялась 19 ноября в Минске. По её итогам заместитель главы МИД России Михаил Галузин сообщил о договорённости проводить такие встречи регулярно.