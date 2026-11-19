Российский самозарядный дробовик «Вепрь-12» заинтересовал зарубежных покупателей и, по оценке военного эксперта Бориса Джерелиевского, составил конкуренцию производителям из США и Италии. О возможностях оружия он рассказал в статье для газеты «Известия».

Ружьё создано на базе ручного пулемёта Калашникова и использует патроны 12-го калибра. Конструкция предусматривает складной приклад, а также специальные планки для установки прицелов и дополнительного оборудования.

Интерес к российской разработке проявляли не только частные покупатели. По данным публикации, «Вепрь-12» приобрели для спецподразделения RAID французской полиции. Также оружие поставлялось некоторым западным частным военным компаниям и полицейским структурам в США.

Джерелиевский считает, что появление российских гладкоствольных ружей на базе платформы Калашникова изменило расстановку сил на рынке, где традиционно доминировали американские и итальянские производители.

В публикации газеты также утверждается, что американским оружейным компаниям удалось добиться запрета на импорт «Вепря-12» в США. Причину такого решения связывают с конкуренцией на рынке.

Несмотря на ограничения американского рынка, российский дробовик, по оценке эксперта, сохраняет интерес зарубежных покупателей.

А ранее Life.ru сообщал, что в России разработали патроны «Антидронин» для борьбы с украинскими БПЛА. Основой разработки стали специальные контейнеры с дробью или металлическими шариками. Они предназначены для переоснащения обычных патронов.