Тесть Михаила Турецкого Симон Яхнис будет похоронен в США

Тесть народного артиста России Михаила Турецкого Симон Яхнис скончался в возрасте 75 лет. Его похоронят в США: церемония прощания состоится во вторник, 13 октября, в Далласе. Об этом сообщила в соцсети дочь Яхниса Лиана Турецкая. Женщина поблагодарила людей, которые поддержали её семью после утраты.

«Спасибо всем огромное за вашу любовь, доброту и поддержку в это трудное время. Ваша поддержка очень много значит для меня и моей семьи», — написала супруга музыканта.

Свой 75-летний юбилей Яхнис отметил летом. У Лианы и Михаила Турецкого две общие дочери. Также у Лианы есть дочь от первого брака, которую воспитывает семья. У самого артиста есть старшая дочь Наталья.

Напомним, в семье народного артиста России Михаила Турецкого произошло несчастье. Его супруга Лиана сообщила, что 8 октября ушёл из жизни её отец Симон Яхнис. Ему было 75 лет. Симон Яхнис занимался продюсированием и организацией гастролей российских артистов в США. Именно он в своё время организовал концерт «Хора Турецкого» в Далласе, благодаря которому Лиана познакомилась со своим будущим мужем Михаилом Турецким.