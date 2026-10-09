Умер отец жены Михаила Турецкого Симон Яхнис

В семье народного артиста России Михаила Турецкого произошло несчастье. Его супруга Лиана сообщила, что 8 октября ушёл из жизни её отец Симон Яхнис. Ему было 75 лет.

О смерти родителя Турецкая рассказала в личном блоге, опубликовав несколько совместных фотографий.

«Сегодня не стало моего папы. Просьба в ближайшее время нас не беспокоить. Спасибо за понимание!» — написала Лиана.

Свои 75 лет Яхнис отметил совсем недавно — 22 июля. Поздравляя его с юбилеем, дочь тогда признавалась, что больше всего мечтает видеть отца здоровым и счастливым.

Симон Яхнис занимался продюсированием и организацией гастролей российских артистов в США. Именно он в своё время организовал концерт «Хора Турецкого» в Далласе, благодаря которому Лиана познакомилась со своим будущим мужем Михаилом Турецким.