Умер отец жены Михаила Турецкого Симон Яхнис
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В семье народного артиста России Михаила Турецкого произошло несчастье. Его супруга Лиана сообщила, что 8 октября ушёл из жизни её отец Симон Яхнис. Ему было 75 лет.
О смерти родителя Турецкая рассказала в личном блоге, опубликовав несколько совместных фотографий.
«Сегодня не стало моего папы. Просьба в ближайшее время нас не беспокоить. Спасибо за понимание!» — написала Лиана.
Свои 75 лет Яхнис отметил совсем недавно — 22 июля. Поздравляя его с юбилеем, дочь тогда признавалась, что больше всего мечтает видеть отца здоровым и счастливым.
Симон Яхнис занимался продюсированием и организацией гастролей российских артистов в США. Именно он в своё время организовал концерт «Хора Турецкого» в Далласе, благодаря которому Лиана познакомилась со своим будущим мужем Михаилом Турецким.
В семье Михаила Турецкого в последние годы происходили и другие тяжёлые события. В сентябре 2025 года дочь артиста Эммануэль стала жертвой мошенников и лишилась нескольких миллионов рублей. Позже сам Турецкий рассказал, что девушка отдала аферистам около 1,5 млн рублей личных накоплений и 11 тысяч долларов из семейного сейфа. Незадолго до этого артист перенёс операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава и вскоре начал восстановление.
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