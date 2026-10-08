Умер гитарист и участник групп «Колибри», «Югендштиль» и «Два самолёта» Градович

Гитарист Андрей Градович, выступавший с группами «Колибри», «Югендштиль» и «Два самолёта», умер 5 октября после продолжительной болезни. Об этом передаёт ТАСС, ссылаясь на близких музыканта.

Прощание с артистом состоится 9 октября в Санкт-Петербургском крематории. После церемонии тело Градовича кремируют.

«Прощание запланировано на 9 октября в Санкт-Петербургском крематории. Его кремируют, и пока похоронен он не будет», — рассказал собеседник агентства.

Музыкант также выступал в гатчинских коллективах «Шанс» и «Вариант». В «Колибри» Градович несколько лет участвовал в концертах и студийной работе. Коллеги по группе, сообщая о его смерти, поблагодарили его за совместную музыку.

Ранее в Твери состоялась церемония прощания с шансонье, композитором и продюсером Леонидом Телешевым — близким другом Михаила Круга. Артиста проводили в последний путь на Дмитрово-Черкасском кладбище. На церемонию пришли близкие, коллеги и поклонники музыканта. Перед похоронами Телешева отпели в Воскресенском соборе Христорождественского монастыря. Проститься с исполнителем пришли сотни людей, а желающие едва помещались в храме.