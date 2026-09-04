«Тетрис» и «Змейка»: Белый Дом превратил решения Трампа в мини-игры
Белый дом выпустил пять мини-игр по инициативам администрации Трампа
Дональд Трамп. Обложка © Gettyimages / Bill Pugliano
Политические инициативы администрации президента США Дональда Трампа превратили в компьютерные мини-игры. Белый дом запустил официальный раздел на сайте с пятью проектами.
Игры по мотивам политики Трампа. Скриншот © whitehouse.gov
В «Построй стену» пользователям предлагают складывать падающие блоки по принципу «Тетриса», возводя заграждение на границе с Мексикой. «Побег через Рио» напоминает «Змейку»: персонаж собирает силуэты, похожие на мигрантов, чтобы выдворить их из страны. В «Крылатом законе» игрок управляет белоголовым орланом, который несёт законопроект.
Ещё одна игра посвящена школьному питанию. Пользователю нужно вовремя убирать с конвейера вредные продукты. В экономическом симуляторе «Трамп — воротила экономии» предлагают ловить деньги и золотые слитки, пополняя детские инвестиционные счета.
В Белом доме заявили, что проект должен подчеркнуть разницу между «культурой веселья и побед» республиканцев и «мрачным социалистическим видением» демократов.
Ранее президент США Дональд Трамп вновь заявил, что стремится к окончанию украинского конфликта. Американский лидер также поделился, почему добиться финала пока не удаётся. Он указал на неприязнь между президентом России Владимиром Путиным и главарём киевского руководства Владимиром Зеленским, из-за которой, как считает глава Белого дома, организовать их прямую встречу крайне сложно. Он также вновь заявил, что нынешнего конфликта могло не быть, если бы он победил на выборах 2020 года.
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