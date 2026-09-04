Трамп мог изменить мир в 2024 году, заявил Кобяков
Кобяков: Мир был бы другим, если бы Трамп в 2024 отправил Зеленского за решётку
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Если бы глава США Дональд Трамп в 2024 году отправил Владимира Зеленского в тюрьму Гуантанамо, мировая ситуация могла бы развиваться иначе. Такое мнение высказал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков на брифинге по итогам ВЭФ.
По словам Кобякова, подобный шаг, который ранее якобы предлагали отдельные советники американского лидера, мог бы изменить развитие мировых событий.
«Конечно, если бы Трамп в 2024 году послушал некоторых своих советников и отправил бы Зеленского в Гуантанамо, то мир бы сейчас был другим. А Трамп, может быть, получил бы и Нобелевскую премию», — сказал Кобяков.
Он отметил, что в случае реализации такого сценария международная ситуация могла бы сложиться иначе. При этом Кобяков подчеркнул, что речь идёт о гипотетическом развитии событий.
Ранее в Кремле заявили, что трёхсторонний саммит с участием президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и Владимира Зеленского будет возможен лишь на финальном этапе развития переговоров по урегулированию украинского конфликта.
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