Трамп мог изменить мир в 2024 году, заявил Кобяков

Если бы глава США Дональд Трамп в 2024 году отправил Владимира Зеленского в тюрьму Гуантанамо, мировая ситуация могла бы развиваться иначе. Такое мнение высказал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета Восточного экономического форума Антон Кобяков на брифинге по итогам ВЭФ.

По словам Кобякова, подобный шаг, который ранее якобы предлагали отдельные советники американского лидера, мог бы изменить развитие мировых событий.

«Конечно, если бы Трамп в 2024 году послушал некоторых своих советников и отправил бы Зеленского в Гуантанамо, то мир бы сейчас был другим. А Трамп, может быть, получил бы и Нобелевскую премию», — сказал Кобяков.

Он отметил, что в случае реализации такого сценария международная ситуация могла бы сложиться иначе. При этом Кобяков подчеркнул, что речь идёт о гипотетическом развитии событий.