Косметические тейпы могут сделать лицо визуально менее отёчным, но не способны вернуть упругость кожи, убрать брыли или остановить возрастные изменения. Эффект зависит от причины, по которой контуры лица потеряли чёткость. Врач превентивной медицины, косметолог-эстетист и специалист по anti-age методикам Анастасия Пантус объяснила Life.ru, в каких случаях тейпирование имеет смысл и почему оно не заменит полноценный лифтинг.

Сегодня тейпирование лица стало довольно популярной процедурой. В социальных сетях можно найти огромное количество схем, которые обещают подтянуть овал лица, разгладить морщины и даже заменить некоторые косметологические процедуры. Но давайте разберёмся, как на самом деле работают тейпы и какого результата от них стоит ожидать. Анастасия Пантус Врач превентивной медицины, косметолог-эстетист и специалист по anti-age методикам

От спортивной медицины до косметологии

Изначально тейпы пришли к нам из спортивной медицины. Специальные ленты использовались для фиксации суставов, поддержки мышц и связок, особенно после травм и при интенсивных физических нагрузках. Причём эти методики активно применяются в спорте до сих пор. А в 1970-х годах японский специалист Кензо Касе разработал метод эластичного кинезиотейпирования. В отличие от жёстких фиксирующих повязок, такие ленты позволяли сохранять подвижность тканей. Постепенно методики тейпирования стали использовать не только в спортивной реабилитации, но и в эстетической косметологии.

Правда, здесь важно понимать, что тейпы для лица и тела несколько отличаются. Кожа лица значительно более деликатная, поэтому для неё используются специальные тонкие, эластичные материалы с более мягкой клеевой основой. Это необходимо, чтобы минимизировать риск раздражения и повреждения кожи при снятии тейпа. Но даже гипоаллергенный клей не исключает индивидуальной реакции, особенно если кожа чувствительная.

Почему тейпы не уберут брыли

«Здесь я бы прежде всего разделила две совершенно разные ситуации: возрастные изменения и отёчность лица. Если мы говорим именно про возрастной лифтинг, когда появляются брыли, снижается упругость кожи, меняется положение мягких тканей и овал постепенно теряет чёткость, то рассчитывать исключительно на тейпы я бы не стала», — подчёркивает эксперт.

Важно понимать, что возрастные изменения затрагивают не только кожу. Они происходят на разных уровнях: меняется качество коллагена, состояние связочного аппарата, объёмы жировых пакетов и мышечный тонус. И, конечно, обычная эластичная лента не способна самостоятельно скорректировать все эти процессы. Поэтому в вопросах возрастного лифтинга врач рассматривает тейпирование скорее как дополнительный инструмент.

Гораздо интереснее оно работает в сочетании с правильно подобранными техниками, массажем, работой с мышечным напряжением, а при необходимости — с аппаратными методиками коррекции лица. Такая комплексная работа может давать более заметный визуальный результат, чем использование одних только тейпов.

Когда тейпирование действительно может помочь

«А вот если мы говорим об отёчности, здесь у тейпирования гораздо больше практического смысла. Очень часто нечёткий овал лица связан не только с возрастом, но и с задержкой жидкости в тканях. Например, утром лицо может выглядеть более тяжёлым, появляются припухлости в области щёк, глаз, нижней трети лица. А к вечеру отёчность уменьшается, и контуры становятся заметно чётче», — отметила собеседница Life.ru.

В таких ситуациях лимфодренажное тейпирование может быть действительно полезным. Для этого используются специальные схемы аппликаций, когда тейпы располагаются по определённым направлениям, с учётом путей лимфатического оттока. При этом сильного натяжения быть не должно. Благодаря эластичности материала и микродвижениям кожи в поверхностных тканях возникают небольшие изменения давления, которые могут облегчать перемещение межтканевой жидкости.

«Условно говоря, мы создаём дополнительные условия для её оттока от центральных отделов лица к периферии. В результате, если проблема действительно связана с задержкой жидкости, лицо может выглядеть менее отёчным, а овал — более чётким», — отметила врач.

Чем опасно слишком сильное натяжение

Многие считают, что чем сильнее натянуть тейп, тем лучше он подтянет кожу. На самом деле это не так. Избыточное натяжение может вызвать раздражение, а неправильное снятие — травмировать кожу. Поэтому Пантус рекомендует использовать именно тейпы для лица и предварительно проверять реакцию кожи на клей. И, конечно, если отёчность выраженная, постоянная или появилась внезапно, важно разобраться в её причинах, а не пытаться просто убрать внешние проявления тейпами.

Тейпы действительно могут быть полезным инструментом в уходе за лицом, особенно если задача — уменьшить отёчность и визуально сделать контуры более чёткими. Но ожидать от них полноценного возрастного лифтинга точно не стоит.

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