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Опубликовано 24 сентября, 20:58

The Guardian сообщила о революции России в сфере реактивных БПЛА

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Corona Borealis Studio

Россия совершила революцию в производстве беспилотников и всё активнее использует аппараты с реактивными двигателями. The Guardian пишет, что такой переход позволил российским силам применять более быстрые БПЛА для ударов по Украине.

«Москва преобразовала арсенал беспилотников, совершив революцию с использованием реактивных двигателей», — пишет издание.

По данным газеты, Россия провела большую работу по развитию реактивных беспилотников. Новые аппараты отличаются высокой скоростью и позволяют наносить удары по украинской территории.

Издание отдельно пишет о новых версиях российских «Гераней». По оценке западных экспертов, эти беспилотники летают быстрее украинских БПЛА-перехватчиков.

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Ранее польское издание Polityka также обратило внимание на рост числа реактивных беспилотников у России. Авторы материала отметили, что такие аппараты всё сильнее напоминают крылатые ракеты по своим возможностям. По оценке западных аналитиков, реактивные БПЛА создают серьёзные сложности для украинской противовоздушной обороны.

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Лия Мурадьян
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