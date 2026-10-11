The Lancet: Ядерная война и ИИ могут истребить человечество к 2100 году

Ядерная война и злонамеренное применение искусственного интеллекта могут создать угрозу существованию человечества к 2100 году. К такому выводу пришла международная комиссия по глобальным угрозам здоровью XXI века. Пирамида рисков опубликована в медицинском журнале The Lancet.

Авторы рассмотрели 17 крупных угроз, способных повлиять на здоровье и благополучие людей в ближайшие 75 лет. Исследователи считают, что ядерный конфликт и опасное применение ИИ теоретически могут привести к исчезновению человеческого вида, однако вероятность такого сценария оценивают как низкую.

В случае масштабной ядерной войны пожары могут поднять в атмосферу большое количество сажи. Она будет препятствовать поступлению солнечного света, что грозит снижением урожайности и глобальным продовольственным кризисом.

Риски, связанные с искусственным интеллектом, исследователи связывают в том числе с возможностью его использования для разработки биологического оружия.

В числе других угроз комиссия назвала изменение климата, загрязнение воздуха, устойчивость бактерий к антибиотикам, пандемии, детское недоедание, ожирение и психические расстройства. В перечень также вошли вооружённые конфликты, курение, злоупотребление алкоголем, повышенное артериальное давление и неравенство доходов.

Отдельный раздел доклада посвящён сокращению международной помощи в сфере здравоохранения. По расчётам авторов, это может повысить заболеваемость и преждевременную смертность. На страны Африки к югу от Сахары, согласно исследованию, может прийтись почти 70% связанных с этим потерь здоровья населения.

Соавтор работы, профессор Вашингтонского университета Кристофер Мюррей, подчеркнул, что решения нынешних мировых лидеров повлияют на здоровье и благополучие будущих поколений. При этом учёные считают, что своевременные меры способны уменьшить ущерб от каждой из перечисленных угроз.

Ранее Life.ru писал, что жители 42 стран за 2025 год потеряли около 442 миллиардов долларов в результате интернет-мошенничества, масштабы которого стремительно растут благодаря искусственному интеллекту.