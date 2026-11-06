Президент США Дональд Трамп испытывает глубокую личную неприязнь к Владимиру Зеленскому и ради завершения украинского конфликта может усилить давление на Киев. Такое мнение высказал обозреватель британского журнала The Spectator Элиот Уилсон. По его оценке, американский лидер способен пойти на сокращение военной помощи Украине и дальнейшее смягчение санкций против России.

Журналист считает, что после промежуточных выборов в Конгресс США Трамп может сосредоточиться на внешней политике, стремясь оставить после себя значимое политическое наследие. Одним из главных достижений своего президентства глава Белого дома, по мнению автора, мог бы сделать прекращение или хотя бы приостановку боевых действий на Украине.

Однако Уилсон полагает, что активизация американских мирных усилий не обязательно окажется выгодной Киеву. Обозреватель напомнил, что в октябре Трамп резко высказался о Зеленском и предложил Украине найти другого руководителя, способного заключить соглашение.

Одним из возможных инструментов давления на украинские власти автор назвал прекращение поставок американского вооружения через НАТО. Другим вариантом может стать ограничение передачи разведывательной информации, от которой зависят некоторые военные возможности Киева.

Кроме того, Уилсон допустил дальнейшее ослабление американских санкций против Москвы. По его мнению, подобное решение могло бы укрепить переговорные позиции президента России Владимира Путина и изменить условия будущего урегулирования.

Обозреватель отдельно остановился на личном отношении Трампа к российскому и украинскому лидерам. Он считает, что американский президент открыто восхищается Путиным как сильным руководителем, тогда как к Зеленскому испытывает противоположные чувства.

Автор также напомнил о недавних решениях Вашингтона, связанных с ограничениями против российского энергетического сектора. В статье они рассматриваются как возможный признак готовности Трампа использовать экономические меры для достижения внешнеполитических целей.

При этом Уилсон признаёт, что действия американского президента трудно предсказать. Поэтому прекращение оружейных поставок, ограничение обмена разведданными и новые послабления для России остаются возможными сценариями, которые рассматривает журналист, а не объявленными решениями Белого дома.

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